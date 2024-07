A- A+

TRAGÉDIA Fisioterapeuta morre após ser atropelado por influenciador durante primeiras horas da lua de mel Fábio Toshiro Kikuta, de 42 anos, havia se casado horas antes do crime, que aconteceu na Avenida Lúcio Costa, no Recreio dos Bandeirantes

O fisioterapeuta Fábio Toshiro Kikuta, de 42 anos, celebrou o casamento com Bruna Villarinho na noite de sexta-feira, num sítio na Ilha de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio.

Por volta das 23h30 de sábado, enquanto passeava com a esposa em frente ao hotel onde comemoravam a lua de mel, na Avenida Lúcio Costa, no Recreio dos Bandeirantes, também na Zona Oeste, ele foi atropelado.

O suspeito, já considerado foragido pela Justiça, é o influenciador Vitor Vieira Belarmino, de 30 anos. Segundo informações preliminares, ele dirigia embriagado uma BMW em alta velocidade. Após o crime, fugiu sem prestar socorro.

Fotos e vídeos do casamento mostram Fábio emocionado com a leitura dos votos por Bruna. Após a festa, o casal foi para o hotel CDesign passar a lua de mel, deixaram as malas no quarto e saíram em direção à praia. No dia seguinte, iriam iniciar viagem, com destino em diversos países

Atropelamento

Uma testemunha contou que diminuiu a velocidade de seu carro para que o casal pudesse atravessar a avenida. Em seguida, ouviu um “barulho forte” e viu que Fábio Kikuta havia sido atropelado por uma BMW conversível, cuja capota estava aberta.

Com o carro em movimento, os passageiros empurraram o corpo de Fábio para fora. O fisioterapeuta morreu na hora.

Depois que o corpo caiu no chão, eles teriam fugido, conta a testemunha. A BMW foi encontrada na garagem do influenciador, com manchas de vinho e uma taça quebrada em seu interior.

O carro estava com o para-brisa quebrado, a frente destruída e com manchas de sangue.

Foragido da Justiça

O influenciador Vitor Vieira Belarmino foi indiciado pela Polícia Civil como o motorista responsável pela morte de Fábio. Ele teve a prisão temporária decretada pela Justiça e já é considerado foragido. A BMW foi apreendida pela polícia.

Nas redes sociais, o suspeito se apresentava como Vitor Freestyle, acumulava 280 mil seguidores e expunha os dizeres "abençoado por Deus".

Com a repercussão do caso, o perfil do Instagram foi deletado. Na página, ele compartilhava com os seguidores fotos de viagens internacionais e imagens dos eventos que fazia jogando futebol freestyle, modalidade em que um jogador equilibra a bola em várias as partes do corpo ou faz outras jogadas improvisadas.

Velório e sepultamento

Fábio Toshiro Kikuta foi sepultado nesta segunda-feira, no Cemitério da Cacuia, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. A cerimônia durou cerca de três horas e contou com a presença de parentes e amigos.

Bruna Villarinho, viúva de Fábio, precisou ser amparada. Ao colocar uma coroa de flores no caixão, a enfermeira disse:

"A gente vai achar, meu amor, quem fez isso com você", disse Bruna, aos prantos.

Durante o sepultamento, os familiares da vítima fizeram um minuto de silêncio. Ele era conhecido carinhosamente de "Tushiro".

O filho de 15 anos de Fábio, que mora nos EUA com a mãe embarcou nesta segunda para o Rio de Janeiro. Amiga e colega de profissão, Bárbara Muradas, disse que o fisioterapeuta amava viajar e tinha paixão pela profissão. Durante a pandemia da Covid-19, atuou na linha de frente cuidando principalmente de idosos.

"Poucas pessoas têm oportunidade de reunir todos os amigos antes de partir. Deus, de certa forma, deu esse privilégio a ele. Fábio conseguiu reuniu todos aqueles que o amava no dia do seu casamento. Agora a gente espera que a justiça seja feita. Não tive condições de assistir ao vídeo. A gente espeta que se foi o rapaz do carro, que ele pague. Não consigo mensurar a dor da Bruna, mas ela está sendo uma fortaleza", contou a amiga do casal.

