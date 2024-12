A- A+

Um homem morreu, nesta quinta-feira (5), após passar mal durante a inauguração do Novo Atacarejo, no bairro de Ouro Preto, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O rapaz de 59 anos participava das festividades no estacionamento do supermercado, por volta das 10h, quando não se sentiu bem e teve que ser socorrido.

De acordo com nota divulgada pelo Novo Atacarejo, "ele foi prontamente atendido pela equipe de pronto atendimento disponibilizada para o evento. Em seguida, com a chegada do SAMU, que fora acionado imediatamente, o cliente ficou sob o cuidado de sua equipe. Contudo, apesar dos esforços realizados, infelizmente veio a óbito".

Ainda segundo o estabelecimento, foram tomadas "todas as providências necessárias para o atendimento à família, incluindo o contato com a funerária e a assistência ao parente que chegou ao local".

Por conta do ocorrido, todas as festividades planejadas para a inauguração foram suspensas.

Confira a nota do Novo Atacarejo

No instante do ocorrido, o Novo também acionou o efetivo policial da localidade, cuja presença foi informada como dispensável, uma vez que, ante o atesto da causa morte como natural, inexistiriam fatores acidentais ou violentos que justificassem a participação policial.

