Homem perde 110kg, vira fisiculturista e conquista até torneio: "Eu não desisti"

A história de Leonardo Machado Ayres Cunha não só ultrapassou os limites do Brasil, mas também se tornou a bandeira mundial das pessoas que sofrem com a obesidade. Nascido em São Vicente, no litoral paulista, ele, agora aos 31 anos, conseguiu perder 110kg com sacrifício e perseverança. A balança deixou de marcar 200kg para registrar 90kg. E foi além: trocou o sedentarismo pela atividade física, a ponto de participar do Favela Classic, do qual acabou saindo vencedor na categoria “Melhoria Geral” e recebeu aplausos de todos os presentes.

Há algum tempo, na infância, Leonardo, aos 11 anos, apresentava obesidade mórbida (excesso de gordura corporal e Índice de Massa Muscular muito alto). A obsessão pelo peso e o desejo de mudar a sua imagem o levaram a fazer terapia em 2017. Porém, apesar do apoio profissional, esse processo de emagrecimento teve fortes recaídas.





Machado revelou que enfrentou “oito recuperações de peso” e exemplificou. “Em 2021, passei de 118kg para 170kg novamente, mas não desisti. Aprendi a controlar minha mente, minha ansiedade e depressão, e finalmente consegui conciliar minha alimentação com quase sete anos de treino, atingindo meu objetivo.”

Circunstâncias diversas se tornaram obstáculos para o seu processo: a chegada da pandemia de Covid-19, em 2020, e a fratura de um pé, em 2022, em decorrência de um acidente doméstico, o afastaram das academias, local onde reencontrou seu físico e tornou-se um atleta.

No final de 2021, Machado pesava 135kg e atingiu o peso ideal, 89kg, em janeiro de 2023. A receita? Exercícios, perseverança e fé. “Foi isso que tornou minha vitória tão grande: perseverança. Minha história parece saída de filme, mas é real”, disse o protagonista da história, que aparece em uma foto sem camisa, com barba espessa e corpo escultural, deixando para trás uma doença que o afligiu durante a infância e a adolescência.

Conhecido como “A Máquina” em suas redes sociais, Machado afirmou que “sofreu muito na vida” e brincou: “Sou religioso e acredito que Deus não nos dá nenhuma cruz que não possamos carregar. No meu caso, foi muito difícil para mim.”

Após passar por uma cirurgia para retirada do excesso de pele, ele cumpriu sua missão e se encarregou, em seu Instagram, de criar uma carta aberta ao público para dar mensagens de incentivo a quem sofre de obesidade.

“Áreas de saúde, nutricionistas, educadores físicos, médicos, enfermeiros, que não sabem nem um pouco como resolver o problema e onde atacar o problema, e a culpa não é deles: a maioria nunca teve, nem controlou a obesidade. Tudo tem que mudar, as pessoas precisam aprender a lidar com a obesidade e com os obesos, e não fazer do obeso vítima e muito menos dizer que ele é preguiçoso e não se cuida", disse, entre outras palavras, Machado, completando acreditar que, “em 20 anos, metade do planeta será obeso”.

