Homem invade casa da ex-mulher, rende convidados com arma e é preso em flagrante, em Pesqueira

Um homem invadiu a casa da ex-mulher, rendeu convidados com uma arma de fogo, e foi preso em flagrante em Pesqueira, no Agreste de Pernambuco.

Quando invadiu a residência, o homem disparou oito tiros para cima. Nesse momento, ele obrigou todos os convidados a ficarem de joelhos. Um deles, no entanto, conseguiu acionar a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), que efetuou a prisão, na madrugada desta segunda-feira (16).

À polícia, a mulher informou que se separou do agressor há dois anos, e que, mais cedo, "ele já teria batido nela".

Durante a detenção, foi apreendida uma pistola calibre 40, além de dois carregadores. O homem ainda é suspeito por tráfico de entorpecentes.

"O homem chegou na residência em um Corola e no interior do veículo havia uma pequena porção de maconha. Na casa dele, onde o policiamento foi buscar seus documentos, foram apreendidos ainda um pote maior com a mesma droga, uma balança de precisão e plástico usado para embalar os entorpecentes", completou a PMPE, por meio de nota.

Todos os materiais apreendidos foram apresentados na Delegacia de Plantão de Belo Jardim, onde foi formalizada a prisão em flagrante.



