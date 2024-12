Calendário da rede estadual de Pernambuco: ano letivo de 2025 começa em 5 de fevereiro; veja datas

A- A+

Começa em 5 de fevereiro o ano letivo de 2025 da rede estadual de ensino de Pernambuco. O calendário completo foi publicado em instrução normativa da Secretaria de Educação e Esportes, no Diário Oficial do último sábado (14).

O término do ano letivo está previsto para 22 de dezembro de 2025, com 202 dias. A primeira etapa da matrícula para alunos novatos segue até 27 de dezembro de 2024.

De acordo com o texto, o encerramento do primeiro semestre será em 11 de julho. O recesso de meio de ano será de 12 a 27 de julho, com volta às aulas para o segundo semestre marcada para 28 de julho.

O calendário ainda estabelece 17 dias de feriados, os seguintes:

1º de janeiro: Confraternização Universal

3 a 5 de março: Carnaval

6 de março: Data Magna do Estado (7 de março será recesso escolar)

16 a 18 de abril: Paixão de Cristo

21 de abril: Tiradentes

1º de maio: Dia do Trabalhador

19 de junho: Corpus Christi

24 de junho: São João

15 de outubro: Dia do Professor

28 de outubro: Dia do Funcionário Público

20 de novembro: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra

25 de dezembro: Natal

31 de dezembro: Ano-novo

Confira o calendário na íntegra:

Calendário da rede estadual de ensino de Pernambuco para o ano letivo de 2025 | Foto: Diário Oficial do Estado/Reprodução

