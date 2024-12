A- A+

Educação Rede Pública Estadual de Ensino inicia matrículas para o ano letivo de 2025; veja cronograma A Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE) divulgou que as inscrições para o ano letivo de 2025 terão início na próximo terça-feira (10)

O processo de matrícula e cadastro escolar para vagas nos ensinos fundamental, médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Estadual de Ensino terá início a partir da próxima terça-feira (10).

A Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE) divulgou, nesta quarta-feira (4), que as inscrições para o ano letivo de 2025 deverão ser realizadas até o dia 27 de dezembro, pelo site www.matricularapida.pe.gov.br.



Para 2025, serão ofertadas 176.942 vagas para estudantes novatos, das quais 99.609 já foram preenchidas por crianças e jovens oriundos das redes municipais em processo realizado ao longo do segundo semestre.

A atual etapa vai disponibilizar 77.333 vagas, sendo 9.513 distribuídas no Recife, 18.662 nos demais municípios da Região Metropolitana e 49.158 no Interior, contemplando Zona da Mata, Agreste e Sertão.

Os anos finais do Ensino Fundamental vão receber 23.315, enquanto o Ensino Médio conta com 54.018. Está inclusa nestas vagas a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As Escolas em Tempo Integral englobam 37.702 dessas vagas. São 13.556 nas unidades concentradas em Recife e Região Metropolitana e 24.146 no Interior.

As matrículas de cerca de 361 mil estudantes da Rede Estadual foram asseguradas automaticamente para o ano seguinte de sua trajetória escolar, por meio do Sistema de Informações Educacionais de Pernambuco (Siepe).

Como novidade para este ano, os alunos novatos contarão com uma ferramenta adicional de geolocalização, que auxiliará os pais e responsáveis ou estudantes maiores de idade, no processo de escolha da escola mais próxima da sua residência ou de um endereço de referência, visando à série almejada.

É importante ressaltar que as Escolas Técnicas Estaduais (ETEs) não integram este processo, pois o ingresso nessas unidades ocorre por meio de inscrição e processo seletivo.

Para apoiar os pais e responsáveis que não possuem acesso à internet, a SEE disponibilizará laboratórios de informática com acesso à rede em mais de 300 escolas, além da Central de Atendimento, acessível pelo número 0800 286 0086, de segunda a sábado, das 7h às 19h.

Como realizar o cadastro

Será necessário o fornecimento de dados, como nome completo, data de nascimento, endereço, escola de origem, nome do responsável e telefone para contato, além do número do CPF, que, a partir deste ano, será de caráter obrigatório.

Todos os dados devem ser preenchidos pelos pais ou responsáveis, ou, no caso de estudantes maiores de 18 anos, pelo próprio aluno, ao iniciar o processo de cadastro.

Ao término do preenchimento, será emitido um protocolo de confirmação, o qual deverá ser anotado ou impresso para apresentação no ato de efetivação da matrícula.

Os estudantes que desejarem realizar alteração de cadastro para outra escola no Matrícula Rápida poderão efetuar a alteração ao longo do período de matrícula (até o dia 27 de dezembro), acessando o campo “Consulte sua Inscrição”. Vale ressaltar que a troca somente será processada mediante disponibilidade de vagas.

No período de 6 a 17 de janeiro, todos os responsáveis que realizarem o cadastro, provenientes das redes municipais ou novos ingressantes, deverão comparecer presencialmente à unidade escolar para a efetivação da matrícula e entrega dos documentos necessários.

Documentos necessários

As vagas não confirmadas retornarão ao sistema de cadastro (www.matricularapida.pe.gov.br) para uma segunda oportunidade de inscrição, disponível entre os dias 20 e 23 de janeiro.

Para a confirmação da matrícula dos estudantes, os pais ou responsáveis deverão apresentar os seguintes documentos: número de inscrição referente ao Cadastro 2025; cópia da certidão de nascimento; histórico escolar original ou declaração oficial da última instituição de ensino frequentada; CPF; comprovante de residência contendo CEP; cópia da carteira de vacinação; comprovante de tipo sanguíneo e fator RH; além de uma foto recente no formato 3x4.

Cronograma completo

Cadastro Escolar: de 10 a 27 de dezembro

Efetivação da Matrícula: de 6 a 17 de janeiro

Cadastro nas vagas não ocupadas e não efetivadas (2ª fase): de 20 a 23 de janeiro

Efetivação dos novos cadastros (2º fase): de 27 a 29 de janeiro

Veja também

Unesco Queijo Minas está inscrito na lista do patrimônio imaterial da Unesco