Homem usa vassoura para impedir que criminosos roubem carro de vizinho, na Argentina

A- A+

Leia também

• Radiografia de cachorro está entre indícios de grande fraude em pensões por invalidez na Argentina

• 8 de janeiro: dobra número de investigados por atos golpistas que pediram refúgio na Argentina

• Frio extremo congela animais e até as ondas do mar na Argentina

Um trabalhador de limpeza do município de San Isidro, na Argentina, usou um de seus utensílios de trabalho para impedir o roubo do carro de um vizinho e defender o homem durante a ação de dois bandidos.



A vítima saía de sua casa no povoado de Villa Adelina. A tentativa também foi frustrada com a ajuda do motorista de um carro que circulava no local, que impediu a fuga de um dos ladrões que tentava deixar o local.

Toda a situação, que durou menos de um minuto, foi registada por uma câmara de segurança privada instalada no local, o qual captou o momento em que dois ladrões, em plena luz do dia, abordaram um homem na porta de casa, quando ele saía com o veículo.

Barrendero frustra robo en San Isidro a escobazos



En Villa Adelina, Walter Messa evitó el robo de un auto con su escoba. Su acto heroico fue captado por cámaras y se viralizó.



Más detalles aquí https://t.co/1E8VP0Iq1J#SanIsidro #VillaAdelina #Inseguridad pic.twitter.com/fEfutPVJQY — elcomercioonline (@elcomercioline) July 22, 2024

O caso aconteceu no último sábado (20), pouco antes das 9h, hora local. Nas imagens é possível ver quando a vítima estaciona o carro na calçada após sair de casa, aparentemente para fechar o portão da garagem.



Dois jovens são vistos correndo pela calçada oposta e se aproximam dele, pegam a chave e, em seguida, entram no carro para fugir. Enquanto isso, a vítima briga com um dos bandidos e tenta impedi-lo de levar o veículo.

Em meio aos gritos do homem e de outros vizinhos que presenciavam a sequência, com a demora dos criminosos em conseguir ligar o carro e sair, um funcionário da equipe de limpeza local, corre em direção ao veículo. Ele usa sua vassoura de trabalho como se fosse uma lança para desferir golpes contra o criminoso que estava no banco do motorista.

O outro bandido, que estava no banco do passageiro, deixa o veículo e tenta fugir correndo no meio da rua, momento em que é atropelado por um carro que passava pelo local. O motorista viu toda a cena e deu ré, atingindo o homem.

A reportagem descobriu que o funcionário da limpeza se chama Walter Messa e trabalha na Plaza Almirante Brown de Villa Adelina, que fica próximo à casa do vizinho vítima da tentativa de roubo.

Antes de se tornar faxineiro do município, Walter Messa trabalhou na patrulha municipal. Depois do caso viralizar nas redes sociais, o prefeito Ramón Lanús entrou em contato com o funcionário, agradeceu por sua coragem e lembrou que o programa “olhos em alerta” foi lançado há menos de dois meses. O sistema, que funciona por meio do WhatsApp, mantém os residentes conectados diretamente com as equipes do Centro de Operações Municipal (COM) para denunciar crimes ou situações suspeitas.

“É uma ferramenta de comunicação direta entre vizinhos e município para denunciar emergências, ações suspeitas e crimes via WhatsApp. Espero que daqui a alguns anos lembremos deste dia como o início de uma mudança que fez de San Isidro um lugar mais tranquilo e seguro para desfrutar em família”, explicou Lanús no dia do lançamento, em 30 de maio deste ano.

Nas últimas semanas, o município anunciou a formação de 55 novos agentes da patrulha municipal de San Isidro. Eles trabalharão ativamente nas vias públicas, percorrendo as ruas de diversos bairros e realizando tarefas de prevenção. Eles se juntam às patrulhas que percorrem as ruas de todas as cidades do distrito.

Veja também

eua Desistência de Biden: reações internacionais ao comunicado do presidente dos Estados Unidos