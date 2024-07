A- A+

ONDA DE FRIO Frio extremo congela animais e até as ondas do mar na Argentina Diversas províncias do país registram temperaturas negativas, de até -25ºC

Desoladoras imagens de animais congelados por conta da onda de frio extremo que assola a Argentina desde o fim de junho chocaram as redes sociais nos últimos dias. Na Patagônia, no sul do país, as temperaturas chegaram a atingir até -25ºC, num dos invernos mais rigorosos das últimas décadas.

Uma das cenas mais tristes mostra uma raposa congelada pelo frio, em Comodoro Rivadavia. O animal está morto em um terreno congelado e tomado pela neve. A raposa é típica da região.

Na província de Corrientes, apareceram patos mortos congelados em um tanque. A água congelou e transformou-se uma "armadilha" para as aves, segundo relatou o Clarín.

Em Laguna Blanca, na província de Neuquén, o congelamento da água matou dezenas de peixes.

Até a água do mar congelou

Na Terra do Fogo, moradores e turistas ficaram espantados com uma cena bastante incomum: as ondas do mar congelaram devido às baixas temperaturas.

O fenômeno aconteceu na cidade de Río Grande, a 362 quilômetros de distância de Ushuaia, capital da província.

Meteorologistas locais explicaram ao Clarín que a causa do congelamento das ondas foi a combinação das temperaturas extremamente baixas e condições climáticas particulares.

O sistema nacional de alerta indicou avisos em diversas regiões do país por conta do frio extremo.

