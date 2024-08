A- A+

MUNDO Homens armados matam 22 pessoas no Paquistão em supostos ataques étnicos Província do Baluquistão enfrenta onda de violência sectária e separatista

Homens armados mataram a tiros 22 pessoas, no Sudoeste do Paquistão, nesta segunda-feira, depois de forçá-las a sair de seus veículos e verificar sua etnia.

O ataque ocorreu na manhã de segunda-feira, no distrito de Musakhail, na empobrecida província do Baluquistão, onde as forças de segurança enfrentam uma onda de violência étnica, sectária e separatista.

- Pelo menos 22 pessoas morreram e cinco ficaram feridas quando militantes pararam vários ônibus, caminhões e vans em uma rodovia entre Punjab e Baluquistão - disse Najibullah Kakar, um alto funcionário em Musakhail.





- Os veículos que viajavam de ou para Punjab foram inspecionados e as pessoas de Punjab foram identificadas e baleadas - acrescentou.

Ele disse que 19 punjabis e três pessoas do Baluquistão, a maioria trabalhadoras, morreram.

Hameed Zehri, outro alto funcionário distrital, confirmou o número de mortos.

- Parece que o BLA (Exército de Libertação do Baluquistão) é responsável pelo incidente - disse Zehri.

O BLA é o grupo separatista mais ativo da região. O Baluquistão é a maior e mais pobre província do Paquistão.

