Destaque Hospital Pelópidas Silveira é premiado em exposição do Hospital Israelita Albert Einstein O hospital pernambucano ficou com o 1º lugar na categoria Excelência Operacional em evento realizado em São Paulo

O Hospital Pelópidas Silveira (HPS), localizado às margens da BR-232, no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife, foi premiado pelo Hospital Israelita Albert Einstein na XXVI Exposição da Qualidade e Segurança do Einstein, realizada em São Paulo.

O evento reconheceu a experiência exitosa do hospital, que é voltado ao atendimento exclusivamente nas especialidades de cardiologia, neurocirurgia e neurologia.

O serviço pernambucano ficou com o 1º lugar na categoria Excelência Operacional (Lean Externo - Pós-graduação em Excelência Operacional na Área de Saúde). A entrega da premiação aconteceu na sexta-feira da última semana.

No total, 300 trabalhos foram escolhidos na modalidade oral presencial, entre cerca de 1,4 mil inscritos, divididos em 8 categorias. O objetivo do evento foi estimular o compartilhamento de boas práticas na área da saúde.

“Otimização do tempo de permanência em enfermarias do HPS” foi o trabalho apresentado pelo Hospital Pelópidas Silveira. Iniciada em dezembro de 2022, a ação começou a dar resultados já no 1º semestre de 2023 e vem conseguindo manter a média dos indicadores.

A meta proposta era reduzir em 30% o tempo médio de permanência de cada enfermaria. Com a aplicação do projeto, foi possível reduzir em 60% o tempo de permanência na neurologia clínica, 58% na neurocirurgia e 44% na cardiologia. Essa redução deu maior rotatividade aos leitos, o que garantiu o atendimento a mais pessoas. Isso gerou uma economia de recursos para o Sistema Único de Saúde (SUS).



Pedro Correia, diretor geral do HPS, acredita que esse resultado foi possível com a criação de estratégias corretas e a qualificação dos processos.

“Estamos constantemente pensando em ações para melhorar a qualidade da assistência prestada aos nossos pacientes. Além de implementar, precisamos ficar atentos para dar continuidade às iniciativas exitosas, o que vem ocorrendo com esse trabalho de otimizar o tempo de permanência nas enfermarias. Ganha o paciente e ganha o sistema de saúde como um todo”, disse.

O impacto positivo do projeto conta com as colaborações de ações desenvolvidas dentro do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), do Ministério da Saúde (MS).

Os resultados ainda foram consolidados no trabalho de pós-graduação de Excelência Operacional do Einstein, feito pelas profissionais de saúde: Adelaide Caldas, Ângela Lessa, Milena Motta e Raphaela Muniz.

“É muito gratificante desenvolver projetos que tragam um atendimento de qualidade e humanizado aos nossos pacientes. Ficamos felizes com esse reconhecimento, em mostrar um SUS que dá certo e funciona e, além disso, em poder disseminar ideias que possam ser replicadas em outros serviços”, destacou Raphaela Muniz, que é diretora de Cuidados Interdisciplinares do HPS.

