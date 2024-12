A- A+

Educação Escola rural de Petrolina recebe melhorias do projeto Escola Transforma Crianças e adolescentes da Escola Municipal Joaquim Francisco da Costa foram beneficiadas com uma sala de leitura composta por um acervo de 400 livros, mesas para computadores e um parque novo

Crianças e adolescentes que moram na área rural de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, foram beneficiadas com a chegada de espaços e equipamentos recém-inaugurados na Escola Municipal Joaquim Francisco da Costa. Essas melhorias foram entregues em novembro através do projeto Escola Transforma, realizado pelo Instituto Cuidare em parceria com a Nutrien Soluções Agrícolas.

No total, são 290 jovens beneficiados com os novos espaços. O projeto busca promover infraestrutura educacional com atenção especial a escolas rurais, quilombolas e indígenas.

A Escola Municipal Joaquim Francisco da Costa conta com alunos entre 4 e 14 anos, do Ensino Infantil ao Ensino Fundamental I e II. a própria comunidade escolar e Secretaria de Educação de Petrolina participaram do desenvolvimento das melhorias.

Os alunos foram contemplados com uma sala de leitura composta por um acervo de 400 livros, mesas para computadores e um parque novo.

Direito ao brincar

Com foco no acesso à leitura, no direito ao brincar e na sustentabilidade como tema da vivência escolar, o projeto chama atenção para o fato de as escolas rurais serem a única opção possível de educação em inúmeras regiões do país.

No cenário em que estão inseridas, faltam espaços de leitura e acesso à internet, o analfabetismo permanece elevado e as séries são frequentadas por estudantes fora da faixa etária convencional.

De acordo com Kátia Rocha, presidente do Instituto Cuidare, é através da escola pública que é possível construir uma fundação sólida para futuras gerações.



"Diante do cenário de tantas dificuldades na estrutura de escolas rurais, indígenas e quilombolas, e sabendo que elas representam, o Escola Transforma envolve o poder público, empresas privadas e sociedade organizada para mostrar como ações planejadas junto com as instituições de ensino podem fazer a diferença no desenvolvimento intelectual e social dos estudantes", disse Kátia.

Geide Midiã Dias Borges Rocha, diretora da Escola Municipal Joaquim Francisco da Costa, acredita que os novos espaços reformados e entregues pelo projeto serão essenciais para o desenvolvimento das atividades pedagógicas.

“A iniciativa vai modernizar o sistema de comunicação da escola e oferecer bons equipamentos, que possibilitam ver os estudantes da nossa unidade escolar em pleno desenvolvimento, desde a educação infantil até o ciclo dos anos finais do ensino fundamental. Esses benefícios trarão um conjunto extremamente favorável de novas realidades e novas experiências para facilitar o ensino-aprendizagem”, afirma Geide.

Veja também

economia Venezuela aumenta em 10% seu orçamento para 2025, ano marcado por incertezas