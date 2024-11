A- A+

Sertão Petrolina: idoso de 73 anos morre após ser fortemente arremessado por carro na av. Transnordestina Atropelamento aconteceu na manhã desta sexta-feira (22), no momento em que a vítima tentava atravessar a via empurrando a bicicleta

Um idoso de 73 anos morreu após ser atropelado por um carro na avenida Transnordestina, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (22), às 8h22, no momento em que a vítima, identificada como Olégario Brunes de Oliveira, tentava atravessar a via empurrando a bicicleta.

Uma câmera de segurança da área registrou o momento da colisão. As imagens são fortes e mostram o momento em que o idoso é arremessado.



Segundo a Polícia Militar, agentes do 2º BIEsp foram acionados para verificar um acidente de trânsito na Rodovia PE-655, em Petrolina.

Ao chegarem ao local, a equipe constatou um atropelamento envolvendo um veículo modelo Volkswagen Jetta e um homem que tentava atravessar a via com a bicicleta.



"Quando a equipe chegou, o condutor do automóvel já havia deixado o local", afirmou a PM.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado para o local do acidente, mas já encontrou o idoso sem vida.

Além do Samu, o Instituto de Medicina Legal (IML) também esteve na área.

