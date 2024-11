SSA 3 2024: linhas de ônibus da Região Metropolitana do Recife serão reforçadas; veja quais

A- A+

Os alunos que farão as provas do segundo dia da terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA3) da Universidade de Pernambuco (UPE), no próximo domingo (24), tanto pela manhã quanto pela tarde, poderão contar com um reforço especial de ônibus.

O esquema do Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) foi anunciado nesta sexta-feira (22).

Será disponibilizado um reforço para 10 linhas da Região Metropolitana do Recife, contabilizando um total de 64 ônibus à disposição dos estudantes. Juntos, os coletivos farão, ao longo do dia, 554 viagens.

Veja as linhas que serão reforçadas

CANDEIAS / TI TANCREDO NEVES

TI AEROPORTO / TI JOANA BEZERRA

PIEDADE

TI TIP (CONDE BOA VISTA)

CDU / CAXANGÁ/ BOA VIAGEM

TI XAMBÁ (CABUGÁ)

JARDIM BRASIL / TI JOANA BEZERRA

TI RIO DOCE / TI CDU

PELÓPIDAS (PCR) (PARADOR)

TI IGARASSU (SÍTIO HISTÓRICO)

Prova

No segundo dia de provas os candidatos responderão a 50 questões distribuídas entre as áreas de Conhecimento de Matemática e suas Tecnologias e de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. A previsão para divulgação dos candidatos classificados que realizaram a terceira fase é até o dia 22 de janeiro de 2025.

Cursos mais concorridos

O curso de Terapia Ocupacional do Campus Santo Amaro é o mais concorrido do Sistema Seriado de Avaliação (SSA), no sistema universal, da Universidade de Pernambuco, com 53 candidatos por vaga. Em segundo lugar vem o curso de Direito do Campus Benfica, com 48,60 candidatos por vaga. Os números referem-se à procura de candidatos por vaga entre não-cotistas (universal).

