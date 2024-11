A- A+

VESTIBULAR Primeiro dia do SSA 3 da UPE desafia estudantes com redação e foco conteudista Estudantes do 3º ano do Ensino Médio deverão fazer o segundo dia de provas no próximo domingo (24)

Estudantes do 3º ano do Ensino Médio de escolas públicas e privadas participaram, na manhã deste domingo (17), do primeiro dia de provas da terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA 3) 2024, da Universidade de Pernambuco (UPE).

Os portões foram abertos às 7h, e os candidatos puderam começar a deixar os locais de prova a partir das 11h15. O encerramento oficial ocorreu às 12h45.

Nesta primeira etapa, os participantes responderam a 44 questões objetivas sobre Língua Portuguesa, Matemática, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Filosofia e Sociologia.

Além disso, elaboraram uma redação com o tema: "A era do conhecimento extrapola a da informação e permite o enfrentamento dos desafios do mundo contemporâneo."

Para Lavínea Santos, que pretende cursar Educação Física, a redação foi o maior desafio.

"Passei mais de 10 minutos tentando entender como iria desenvolver. Com certeza, o tema do Enem foi mais fácil", comentou.

Já João Henrique Dias, que deseja cursar Direito, a afirmou que a redação não foi complicada, mas destacou a dificuldade da prova por seu foco conteudista.

"Diferente do Enem, aqui precisamos realmente saber o conteúdo decorado. Não existe muita margem para respostas interpretativas, o que dificulta muito mais", explicou.

Segundo dia

O segundo dia do SSA 3 será no próximo domingo (24). Nesta etapa, os candidatos enfrentarão 58 questões objetivas, distribuídas entre as disciplinas de Biologia, Química, Física, História, Geografia e Sociologia.

SSA

O Sistema Seriado de Avaliação (SSA) é dividido em três fases, realizadas anualmente. É um dos processos seletivos para os cursos de graduação da UPE.

Para 2025, a universidade anunciou a oferta de 3.620 vagas em 58 cursos. Destas, metade (1.810 vagas) será preenchida pelo SSA, e as demais pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Neste ano, o curso de Medicina no campus de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, ganhou um acréscimo de 20 vagas, das quais 10 serão destinadas ao SSA e 10 ao Sisu.

Saída de estudantes da prova do SSA 3. Foto: Ricardo Fernandes / Folha de Pernambuco.

Cotas

A UPE informou ainda que 40% das vagas serão reservadas para estudantes que tenham cursado integralmente os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e todo o Ensino Médio em escolas públicas estaduais, municipais ou federais.

Além disso, 10% das vagas serão destinadas a candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, enquanto outros 10% serão voltados para estudantes de qualquer faixa de renda.

Mais 10% serão destinadas a autodeclarados pretos, pardos, quilombolas ou indígenas com renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo, e outros 10% para candidatos desses mesmos grupos, independentemente da renda.

Todas as condições devem ser comprovadas no ato da matrícula.

Em caso de dúvidas, a universidade disponibiliza canais de atendimento para fornecer outras informações por meio dos telefones (81) 3183-3660/3791 e do e-mail: [email protected].

Veja também

Guerra Bombardeios israelenses matam dezenas no Líbano e em Gaza, incluindo porta-voz do Hezbollah