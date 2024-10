A- A+

OPORTUNIDADE Unicap abre inscrições para o Vestibular nesta segunda-feira (28) com mais de 3 mil vagas abertas Inscrições podem ser feitas até o dia 8 de dezembro, no site da universidade

A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) abre, nesta segunda-feira (28), as inscrições para o Vestibular 2025, oferecendo 3.585 vagas distribuídas em 39 cursos, sendo 32 presenciais e 7 na modalidade a distância (EaD).

Os interessados podem se inscrever até 8 de dezembro no site vestibular.unicap.br. A prova está marcada para o dia 15 de dezembro e seguirá o modelo do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Os candidatos têm a opção de concorrer utilizando a nota do Enem dos anos de 2014 a 2023, ou realizar a prova presencial na instituição.

No entanto, para o curso de Medicina, é obrigatório fazer a prova presencial. Já para os cursos EaD, os candidatos podem escolher entre usar a nota do Enem ou fazer a prova on-line.

Visando atender estudantes que conciliam estudo e trabalho, a Unicap também reintegrou o turno noturno para cursos de Engenharia e adicionou turmas noturnas para Ciência da Computação.

A instituição afirma que o objetivo é ampliar o acesso à formação em áreas com alta demanda no mercado de trabalho.

No cenário de empregabilidade, a Unicap lidera entre as instituições particulares em Pernambuco e ocupa a 24ª posição nacional, conforme o RUF.

O corpo docente conta com mais de 90% de professores com titulação de Mestre e Doutor, com 53% destes sendo Doutores. A universidade também possui Conceito 5 (máximo) no Ministério da Educação (MEC).

Mais informações sobre o vestibular e os cursos podem ser consultadas no site oficial da Unicap.

