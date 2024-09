A- A+

Ressocialização Presidiários poderão fazer pré-vestibular em presídio do município de Igarassu Em fase piloto, o protejo é uma parceria da Universidade de Pernambuco com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização

Curso pré-vestibular da Universidade de Pernambuco (UPE) é implantado pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP/PE), em parceria com a UPE, no Presídio de Igarassu (PIG). O projeto foi implantado pela primeira vez em uma unidade prisional e está em fase piloto.

A primeira turma a participar do Prevupe, no presídio de Igarassu, é composta por 40 alunos do Ensino Médio. As aulas, em modalidade presenciais e remotas, abordarão assuntos que caem em questões de provas de vestibulares e no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A inclusão do Prevupe no presídio foi efetivada pela Gerência de Educação e Esportes da SEAP e o projeto visa aumentar o conhecimento dos alunos do ensino médio, que desejam entrar em uma universidade após concluírem a educação básica.

O secretário da SEAP, Paulo Paes, falou sobre a importância de investir em projetos voltados para a educação de pessoas privadas de liberdade, para que deixem de seguir o caminho da criminalidade.

“Nós temos incentivado as ações voltadas à educação, é uma forma de oferecer oportunidade de crescimento às pessoas em privação de liberdade para que não reincidam no crime, retornando ao sistema prisional”, relatou.

O pró-reitor de Extensão e Cultura (Proec/UPE), Luiz Alberto Rodrigues, disse que o projeto visa contribuir com a ressocialização de pessoas que cumprem pena.

“Esta iniciativa busca contribuir com a ressocialização dos apenados, na medida em que os possibilita uma preparação para aqueles que planejam a continuidade dos estudos, uma atualização ou aprofundamento de questões referentes ao Ensino Médio. É uma ação ainda experimental, realizada como atividade de extensão universitária, portanto visa também a formação dos novos professores”, afirmou.

Veja também

DEOLANE BEZERRA "Sou inocente" e "justiça será feita": veja o que Deolane disse ao sair fórum no Recife