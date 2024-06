A- A+

A Universidade de Pernambuco (UPE) abriu, nesta segunda-feira (17), as inscrições para o Sistema Seriado de Avaliação (SSA), com ingresso em 2025.

Podem se inscrever estudantes de escolas públicas e privadas, regularmente matriculados e com frequência comprovada.

O SSA possui três fases, cada uma delas compreendendo uma única etapa.

O processo é destinado à seleção pública de candidatos para o preenchimento de vagas dos cursos de graduação da instituição.

Em 2025, segundo a UPE, das 3.620 vagas a serem ofertadas em 58 cursos de nível superior, 1.810 serão para ingresso por meio do SSA.

As demais 1.810 vagas serão preenchidas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Houve um aumento de 20 vagas para o curso de Medicina no Campus Serra Talhada, Sertão de Pernambuco.

Dessas, 10 são por meio do SSA, e as demais são para o Sisu.

Como se inscrever

As inscrições seguem até 17 de julho, no site da universidade. As provas do Sistema Seriado de Avaliação custam R$ 122.

Candidatos que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) podem solicitar isenção da taxa até o dia 21 de junho.

Estudantes em dia de SSA, da UPE | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Como funcionam as cotas

A UPE informou que 40% das vagas serão reservadas para estudantes egressos de escolas públicas estaduais, municipais ou federais, que tenham cursado integral, exclusiva e regularmente os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e todos os anos do Ensino Médio.

Segundo a instituição de ensino, 10% das vagas serão destinadas para estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário.

Outros 10% serão para estudantes com qualquer renda per capita.

Mais 10% serão destinadas a estudantes autodeclarados pretos, pardos, quilombolas ou indígenas com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo.

As demais 10% ficarão para estudantes autodeclarados pretos, pardos, quilombolas ou indígenas com qualquer renda per capita.

Todas as condições devem ser comprovada no ato da matrícula.

A UPE disponibiliza canais de atendimento para dúvidas e outras informações por meio dos telefones (81) 3183-3660/3791 e do e-mail: [email protected].

Quando vão ser as provas do SSA

Os exames do SSA 1 e do SSA 2 serão realizadas nos dias 8 e 15 de dezembro. Já as provas do SSA 3 serão aplicadas nos dias 17 e 24 de novembro.

No primeiro dia de prova do SSA 1 e SSA 2, os inscritos deverão responder 45 questões distribuídas em Linguagem e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

Já no segundo dia de provas, serão 45 questões distribuídas em Matemática e suas Tecnologias, além de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Candidatos do SSA 3 terão que fazer redação e responder 42 questões distribuídas entre Língua Portuguesa, Matemática, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol) e Filosofia.

Já no segundo dia do SSA 3, serão 58 questões distribuídas entre as disciplinas de Biologia, Química, Física, História, Geografia e Sociologia.

Confira, abaixo, o calendário completo do SSA 2025:

Inscrições

SSA: 17/06 a 17/07/2024

Solicitação de isenção (candidatos com NIS): de 17 a 21/06/2024

Taxa: R$ 122,00

Calendário de provas

SSA 1: 08 e 15 de dezembro de 2024 (manhã)

SSA 2: 08 e 15 de dezembro de 2024 (tarde)

SSA 3: 17 e 24 de novembro (manhã)

