UPE divulga concorrência de vagas do SSA 3; confira cursos mais disputados

A Universidade de Pernambuco divulgou, nesta quarta-feira (16), a concorrência do Processo de Ingresso 2025 da terceira fase do Seriado de Avaliação (SSA).

O curso de Terapia Ocupacional do campus Santo Amaro lidera a concorrência, com 53 candidatos por vaga. Em segundo lugar, ficou o curso de Direito do campus Benfica, com 48,60 candidatos por vaga. Os números referem-se à procura de candidatos por vaga entre não-cotistas (universal).

No sistema de cotas, o curso mais disputado foi o de Terapia Ocupacional do campus Santo Amaro, com 101 estudantes para uma vaga, seguido do curso de Psicologia no campus Garanhuns, com 68,50 candidatos por vaga.

Para este ano, o número de vagas ofertadas pela instituição é de 3.620 vagas, distribuídas em 12 campi, para 58 cursos de graduação, sendo: 1.810 no SSA e 1.810 no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação (MEC).

As provas das três fases ocorrerão nos dias 17 e 24 de novembro (SSA3) e 08 e 15 de dezembro (SSA1 e SSA2).

Confira a concorrência:

