SEA STORY Iate de luxo que afundou no Egito fazia passeios de mergulho para naufrágios no Mar Vermelho O pedido de socorro veio por volta das 5h30 (horário local), quando um membro da tripulação enviou um sinal de emergência

Um iate com dezenas de turistas afundou na costa do Egito e uma grande operação de busca e resgate foi lançada para tentar salvar as 45 pessoas que estavam a bordo. A embarcação “Sea Story” estava no Mar Vermelho, próximo a Marsa Alam, para uma viagem de mergulho e deveria retornar à Marina de Hurghada em 29 de novembro.

A bordo estavam 31 turistas de diferentes nacionalidades e 14 tripulantes. As autoridades mobilizaram equipes de resgate, incluindo um helicóptero, para localizar os desaparecidos.



Construído em 2022, o Sea Story é um barco de lazer de quase 45 metros de comprimento, com capacidade para 32 passageiros. Equipado com 18 cabines duplas, a embarcação é usada em excursões de sete dias de mergulho para explorar recifes e naufrágios no Mar Vermelho.

O Sea Story conta com um deck extra de áreas comuns climatizadas e cabines para hóspedes, e costumava explorar os naufrágios do norte do Mar Vermelho, além do Parque Nacional Ras Mohamed para mergulhos em recifes intocados.



Todas as cabines oferecem amplo espaço, ar-condicionado com controle independente e banheiro privativo. Quatorze das cabines possuem duas camas de solteiro lado a lado, enquanto quatro são Suítes Lua de Mel localizadas no deck superior.

No deck mais alto do barco, há uma área aberta para tomar sol, além de uma área sombreada com assentos e uma seção com paredes de vidro que funcionam como quebra-ventos. No centro do deck encontra-se uma Jacuzzi, além de uma pequena área interna que abriga a sauna do barco.

O salão interno conta com uma grande TV de tela plana, além de sofás e poltronas luxuosos e confortáveis. A área externa possui assentos macios, um bar e vistas deslumbrantes da paisagem ao redor.



No centro do deck principal há um restaurante, área com sofás, poltronas e TVs. Por fim, o deck inferior é onde estão localizadas oito cabines com duas camas de solteiro. Cada cabine é equipada com todas as comodidades esperadas de um cruzeiro de luxo: muito espaço, banheiro privativo e ar-condicionado.

A maioria das viagens do barco explora o norte do Mar Vermelho, no Egito, partindo geralmente de Hurghada. Os cruzeiros têm duração de uma semana, visitando os melhores naufrágios e recifes da região. O barco possui dois grandes botes de apoio para levar e buscar os mergulhadores, além de um sistema de membrana de Nitrox.

O pedido de socorro veio por volta das 5h30 (horário local), quando um membro da tripulação enviou um sinal de emergência. Minutos depois, o barco desapareceu dos radares e perdeu contato com as autoridades.

