A- A+

AGRESTE Idoso morre após ser picado por abelhas em Santa Cruz do Capibaribe Ataque dos insetos que resultou na morte do homem aconteceu na tarde de quarta-feira (3)

Um idoso de 64 anos identificado como Jorge Antônio Ramos morreu após ser atacado por abelhas, em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o caso foi registrado pela delegacia da cidade como uma ocorrência de "morte acidental".

O ataque dos insetos que resultou na morte do homem aconteceu na tarde de quarta-feira (3).

O idoso estava pescando com outras três pessoas quando foram atacados pelas abelhas, embaixo da ponte do Riacho do Arapuá, segundo o blog do Bruno Muniz.

Ele chegou a cair na água e teve o corpo retirado pelo Corpo de Bombeiros. O cadáver foi posteriormente encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, também no Agreste.

"As investigações foram iniciadas e seguem em andamento até a completa elucidação dos fatos", afirmou a Polícia Civil, por meio de nota.



Veja também

EUA Biden concede entrevista de alto risco ao canal de televisão