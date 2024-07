A- A+

POLÍCIA São Lourenço da Mata: homem é encontrado morto e algemado dentro de carro na BR-408 Ainda não se sabem a autoria e a motivação do crime

Um homem foi encontrado morto e algemado dentro de um carro na BR-408, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na quinta-feira (4).

O corpo foi achado no banco traseiro do veículo. As primeiras informações indicam que o homem tinha várias perfurações de arma de fogo pelo corpo, o que pode indicar uma execução.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), "ao chegar no local, a equipe constatou que havia um veículo abandonado na via, e no banco traseiro estava o corpo de um homem algemado e possivelmente executado".

"Após a perícia, o veículo foi encaminhado para o DHPP", acrescentou a PRF. A polícia rodoviária também afirmou que, segundo informações no local, o carro pode ser clonado.

Ainda não se sabem a autoria e a motivação do crime, que deverão ser apontadas pelo inquérito aberto pela Polícia Civil de Pernambuco.

"Um inquérito foi instaurado, as investigações foram iniciadas e seguirão até a elucidação total dos fatos", ratificou a Polícia Civil.

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do bairro de Santo Amaro, na área central do Recife.

Ele estava sem documentos e o laudo necropapiloscópico, feito a partir das impressões digitais do cadáver, deve identificá-lo.

Veja também

migração ONU: rota dos migrantes pela África é mais mortal do que a travessia do Mediterrâneo