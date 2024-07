A- A+

Recife Motorista morre e passageiro fica ferido após carro colidir em passarela na BR-101, no Recife Acidente aconteceu na madrugada desta terça-feira (2), no km 69, no bairro da Macaxeira, Zona Norte do Recife

Um motorista de 26 anos morreu e o passageiro, de 24, ficou gravemente ferido após o veículo em que estavam colidir em uma passarela na BR-101, no bairro da Macaxeira, Zona Norte do Recife.



O acidente aconteceu na madrugada desta terça-feira (2), no km 69 da rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que foi acionada às 3h55, o condutor perdeu a direção do veículo.

Acidente ocorreu na madrugada desta terça (2) | Foto: PRF/Divulgação

Vestígios observados no local apontam que o carro, modelo Gol, ocupado por duas pessoas, rodou na pista.



A parte traseira do automóvel atingiu a estrutura de concreto da passarela e ficou destruída.



O motorista do veículo não resistiu ao impacto da batida e morreu no local.

O passageiro ficou gravemente ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital da Restauração, na área central do Recife.

Acidente na passarela da BR-101, no Recife | Foto: Divulgação

Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.



Além da PRF e do Samu, o Instituto de Criminalística e o Instituto de Medicina Legal (IML) estiveram no local.



A Polícia Civil registrou o caso como acidente de trânsito com vítima fatal e informou que um inquérito policial foi aberto para apurar o ocorrido.

