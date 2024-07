A- A+

formação Oficina de figurino para audiovisual com inscrições abertas no Recife e em Caruaru As aulas acontecem de 9 a 13 de julho, no Recife, e de 22 a 26 de julho, em Caruaru, ministradas pela figurinista Ana Cecília Drumond

A figurinista e organizadora do livro “Roupa de Cinema: o design de figurino no audiovisual pernambucano” (2021), Ana Cecília Drumond, ministra a oficina “Figurino: Vestir uma ideia do roteiro ao set” durante o mês de julho, no Recife e em Caruaru.

A proposta da oficina é introduzir o participante na criação de um projeto de figurino audiovisual, despertando-o a perceber a importância e contribuição do figurinista dentro da linguagem e narrativa fílmica.

De 9 a 13 de julho, a oficina acontecerá na Caixa Cultural Recife; e de 22 a 26 de julho, no Armazém da Criatividade, em Caruaru.

A atividade é gratuita e conta com 30 vagas em cada cidade, as inscrições estão abertas até esta sexta (5), para o Recife, e até o dia 13 de julho, para Caruaru.

Oficina

Durante as aulas, os participantes irão exercitar a criação de figurinos de forma prática, a partir de perfis de personagens. O projeto amplia o campo de discussão cinematográfico pela ótica do figurino ao contribuir para reflexões sobre o cinema feito em Pernambuco.

De acordo com Ana Cecília Drumond, a iniciativa busca disseminar a perspectiva do vestuário e seus múltiplos significados, se comprometendo em preencher cada vez mais o vazio teórico que circunda o figurino no audiovisual pernambucano.

Para se inscrever

Com inscrições gratuitas, as pessoas interessadas em participar devem preencher o formulário online. Cada cidade apresenta o seu: para a oficina no Recife, AQUI, até 5 de julho; para Caruaru, AQUI, até 13 de julho.

O resultado da seleção dos participantes será divulgado no Instagram do projeto.

Além do Recife e Caruaru, o projeto realizará a oficina em Belo Jardim, Triunfo e Goiana, buscando democratizar o acesso ao conhecimento. Em todas as cinco oficinas haverá a presença de intérpretes de libras para possibilitar a participação de pessoas surdas e ensurdecidas.

O ciclo de oficinas faz parte de projeto incentivado pela Lei Paulo Gustavo/ Ministério da Cultura, por meio de edital lançado pela Secretaria de Cultura, Fundarpe, Governo de Pernambuco.



SERVIÇO

Oficina “Figurino: Vestir uma ideia do roteiro ao set”, com Ana Cecília Drumond



Em Recife

Quando: 9 a 13 de julho

Onde: Caixa Cultural Recife | Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife - Recife/PE

Inscrições: até 5 de julho, através do formulário online



Em Caruaru

Quando: 22 a 26 de julho

Onde: Armazém da Criatividade | Rod. BR 104, Km 92, Polo Caruaru, Nova Caruaru - Caruaru/PE

Inscrições: até 13 de julho, através do formulário online



Informações: @vestirumaideia

