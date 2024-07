A- A+

Região Metropolitana do Recife Idoso de 61 anos morre atropelado na BR-408, em São Lourenço da Mata Acidente na BR-408 aconteceu na manhã desta terça-feira (9)

Um idoso de 61 anos morreu após ser atropelado na BR-408, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (9), no km 102 da rodovia sentido Paudalho, em frente ao Alphaville.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que foi acionada por volta das 9h15, o idoso andava na via quando foi atingido por um automóvel. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência chegou a ser acionado, mas a vítima já estava em óbito.



Um homem, passageiro do carro envolvido no acidente, precisou de atendimento e foi socorrido para o Hospital da Restauração, na área central do Recife.

Veja também

guerra no oriente médio Trégua: CIA se reúne com presidente egípcio para fomentar apaziguamento em Gaza