Obra na avenida Recife altera itinerário de linhas de ônibus; confira mudanças

Uma obra de drenagem interditou um trecho da avenida Recife, no bairro de Areias, Zona Oeste da capital, nessa segunda-feira (8). Devido à intervenção, seis linhas de ônibus tiveram seus itinerários alterados.



Segundo o Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM), foram afetadas as seguintes linhas: 102 – TI Santa Luzia/Ibura, 106 – TI Santa Luzia/Parque Aeronáutica (Jiquiá), 360 – Totó/Boa Viagem, 2040 – CDU/Boa Viagem/Caxangá e 060/2060 – TI Tancredo Neves/TI Macaxeira.



Elas farão desvio de itinerário pela avenida Recife, rua Cap. Estevão Fernandes, rua Gen. Francisco Figueiroa, av. Ten. Felipe Bandeira de Melo e avenida Recife.



A obra, que é de responsabilidade da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb), está prevista para ser concluída em 30 dias.

Em caso de dúvidas, sugestões ou reclamações, o usuário pode entrar em contato com a central de atendimento, das 7h às 19h, no número 0800 081 0158, ou pelo WhatsApp (9.9488.3999), das 5h30 às 21h30.



As demandas também podem ser enviadas à Ouvidoria por meio do e-mail [email protected] ou pelos telefones (81) 3182-5511/5518.

