RIO DE JANEIRO Idosos são encontrados mortos e amarrados em casa, na Ilha do Governador, no Rio Antônio Sidinei Rocha Santos, de 68 anos, e Selma Muniz Santos, de 76, foram esfaqueados

Um casal de idosos foi encontrado morto na casa onde moravam, na Rua Amanda Guimarães, no bairro da Portuguesa, Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, neste domingo. Os corpos de Antônio Sidinei Rocha Santos, de 68 anos, e Selma Muniz Santos, de 76, tinham marcas de facadas e estavam amarrados.

A Polícia Militar afirmou que o 17º BPM (Ilha do Governador) foi acionado para verificar uma ocorrência de lesão corporal, mas encontrou o casal morto. Uma sobrinha de Antônio e Selma contou aos PMs que achou a tia quarto do casal, em cima da cama, e a desamarrou.



Já o idoso foi atacado em outro cômodo e tinha lesões na cabeça.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada para fazer uma perícia na residência e assumir as investigações sobre os assassinatos. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML), no Centro do Rio.

