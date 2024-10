A- A+

ORIENTE MÉDIO Forças Armadas do Iêmen atacam petroleiro britânico no Mar Vermelho A embarcação foi vista com fumaça saindo do casco após as explosões

A mídia militar do Iémen divulgou na noite de quinta-feira imagens das Forças Armadas do Iémen (YAF) atacando um navio petroleiro britânico no Mar Vermelho. A embarcação foi vista com fumaça saindo do casco devido aos danos severos causados pelo ataque.

A divulgação das imagens ocorre dois dias após o porta-voz da YAF, Brigadeiro General Yahya Saree, anunciar que as forças navais, de mísseis e UAV das Forças Armadas do Iémen miraram o petroleiro britânico Cordelia Moon no Mar Vermelho, utilizando oito mísseis balísticos e de cruzeiro, um drone e um USV, resultando em danos severos.

Saree afirmou que a YAF continuaria realizando suas operações militares e não romperia o bloqueio naval até que os ataques ao Líbano e à Gaza cessem e o bloqueio imposto à Faixa de Gaza seja levantado.

Mais cedo, na quinta-feira, Sayyed Abdul-Malik al-Houthi, líder do movimento iemenita Ansar Allah, confirmou que a YAF realizou operações nos mares Vermelho e Árabe, bem como no Oceano Índico, visando um total de 188 embarcações.

Veja também

