III Congresso de Direito Previdenciário da AAPREV acontece no Recife nos dias 15, 16 e 17 de agosto

O III Congresso de Direito Previdenciário, o maior do Norte/Nordeste, acontece nos dias 15, 16 e 17 de agosto, no Beach Class, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.



O evento, promovido pela Associação dos Advogados Previdenciaristas de Pernambuco (AAPREV), reunirá 49 palestrantes de todo o Brasil, que vão debater temas atuais.



Entre os assuntos estão: inteligência artificial, gestão de escritório, contabilidade e marketing para advogados, além de Direito Previdenciário.



O congresso também contará com atrações culturais e apresentações musicais de Nena Queiroga e sanfoneiros, que irão receber o público com animação.

Tallyta Bione, presidente da AAPREV, e João Varella, vice-presidente da AAPREV

De acordo com a presidente da AAPREV, Tallyta Bione, no último dia de evento, serão homenageados uma desembargadora, servidores federais, professores, advogados e o ministro aposentado Napoleão Nunes Maia Filho, autor de vários livros da área.



Os ingressos podem ser adquiridos no site https://congresso.aaprev.com.br/.

