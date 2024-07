A- A+

Recife Incêndio atinge apartamento em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife Apartamento está localizado na rua Jack Ayres

Um incêndio atingiu um apartamento em um condomínio em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na manhã desta terça-feira (30). Ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 10h para atuar na ocorrência de um incêndio no 19º andar de um apartamento residencial, localizado na rua Jack Ayres, nº 62.



Três viaturas da corporação foram encaminhadas ao local, sendo uma de combate a incêndio, uma de comando operacional e uma de resgate.

"As ações desenvolvidas incluíram a extinção das chamas, o rescaldo do local e o isolamento do apartamento. Não houve registro de vítimas", afirmou o Corpo de Bombeiros.

Ainda não há informações sobre o que pode ter provocado o incêndio.

