Aeroporto do Recife tem novo ponto para carros de aplicativo buscarem passageiros

A- A+

Começa a valer nesta terça-feira (30) uma mudança no embarque e desembarque de passageiros que usam carros de aplicativos de transporte após pousar no Aeroporto Internacional do Recife, localizado no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul da capital pernambucana.

A nova área para quem chega ao Recife funciona no piso térreo — antes, a área destinada era no primeiro andar. Carros particulares também devem obedecer ao novo ordenamento.

Segundo a Aena Brasil, responsável pela administração do Aeroporto do Recife:

- Passageiros que pousam no Recife e desejam tomar um veículo de aplicativo devem se dirigir à área de embarque norte no meio-fio, destinada os carros de aplicativos e veículos particulares. A nova área pode ser mais facilmente acessada pelas saídas das portas A1 e A2, no piso térreo do terminal de passageiros;



- Quem se dirige ao aeroporto em carros de aplicativos e veículos particulares continua saindo do veículo no piso superior, e a parada deve ocorrer entre as portas B1 e B6.

A mudança favorece o ordenamento do tráfego do meio-fio do aeroporto. O primeiro piso fica exclusivo para os passageiros serem deixados pelos veículos. A nova área norte no piso térreo será destinada às pessoas que sairão do terminal.

As mudanças se aplicam apenas a carros particulares e veículos de aplicativos. O ordenamento permanece o mesmo de antes para outros tipos de veículos, com áreas destinadas a táxis, ônibus e vans de turismo, órgãos públicos, locadoras de veículos e autoridades.

Tolerância de 15 minutos

Para ordenar a área, a Aena Brasil criou um local de espera para os carros de aplicativo e particulares, destinado apenas para buscar os passageiros.

O tempo de tolerância para uso do local é de 15 minutos. Após esse tempo, o aeroporto irá cobrar uma taxa de permanência. A medida foi implantada para evitar que o espaço seja usado como estacionamento.



O cumprimento das medidas, reforça a Aena Brasil, será controlado pelo órgão fiscalizador.

"Os passageiros que forem tomar um carro não precisarão mais subir ao piso superior. Garantimos agilidade e promovemos um ordenamento de fluxo de veículos e pessoas no meio-fio", afirma o diretor do Aeroporto do Recife, Diego Moretti.

Veja também

PETRÓLEO Dez empresas vão disputar 37,5 milhões de barris de petróleo da União