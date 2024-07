A- A+

TURISMO Aeroporto do Recife: movimentação de passageiros cresce quase 8% no primeiro semestre Dados foram informados nesta segunda-feira (22) pela Aena Brasil, responsável pela administração do Aeroporto do Recife

A movimentação de passageiros no Aeroporto do Recife cresceu 7,6% no acumulado do primeiro semestre do ano, com um total de 4,6 milhões.

Os dados sobre a movimentação no terminal aéreo da capital pernambucana foram divulgados nesta segunda-feira (22) pela Aena Brasil, responsável pela administração.

Em junho, o aeroporto apresentou alta de 8,8% na movimentação em comparação a junho de 2023, com um total de 735,9 mil passageiros.

O Aeroporto do Recife bateu recorde anual de movimentação em 2023, quando 9 milhões de passageiros passaram pelo terminal. Um total de 84,5 mil pousos e decolagens foram computados pela administração aeroportuária.

O total de operações no Aeroporto do Recife também cresceu nos dois recortes analisados pela Aena Brasil.

Em junho, a movimentação de pousos e decolagens foi de 7.442, acréscimo de 12,7% em comparação a junho de 2023.

Já no acumulado do ano, o total chegou a 45.375 operações, um incremento de 14,8%.

Outros aeroportos da Aena Brasil

A Aena Brasil informou que os 17 aeroportos administrados pela concessionária no País, incluindo o do Recife, registraram um crescimento de 7,2% no primeiro semestre de 2024, em relação ao período homólogo.

"Foram mais de 20,6 milhões de passageiros entre janeiro e junho. No mesmo período, houve mais de 235,4 mil pousos e decolagens, uma alta de 7,6% em relação ao primeiro semestre de 2023", afirmou a Aena.

