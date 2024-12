A- A+

eua Incêndio de grandes proporções atinge famosa vila de Natal em parque de Nova York; veja vídeo Fogo começou por volta das 9h20 (horário local), fazendo com que grandes labaredas saíssem do galpão montado no local

Um incêndio violento tomou conta de uma barraca na famosa vila de Natal do Bryant Park, em Nova York, na manhã desta sexta-feira, fazendo com que enormes nuvens de fumaça negra subissem acima do horizonte de Manhattan

O incêndio começou por volta das 9h20 (horário local) e rapidamente grandes labaredas de fogo tomaram conta do galpão montado no local, de acordo com o Corpo de Bombeiros e vídeos do local.

Bryant Park Christmas Village is on fire #whatisnewyork pic.twitter.com/031iZ2D6He — WhatIsNewYork (@whatisny) December 27, 2024

Não houve informações imediatas sobre feridos ou sobre a causa do incêndio.

