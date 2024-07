A- A+

França Incêndio deixa sete mortos no sul da França; autoridades investigam relação com tráfico de drogas Segundo as investigações, o incêndio foi intencional e pode se tratar de 'um conflito relacionado ao tráfico de drogas como pano de fundo dos eventos, sem conexão com as vítimas'.

Sete pessoas, incluindo três crianças e um adolescente, morreram em um incêndio possivelmente intencional que ocorreu na madrugada de quinta-feira em um prédio residencial em Nice, no sudeste da França.

Segundo as autoridades, o incêndio aparentou ser intencional e possivelmente ligado a "um conflito relacionado ao tráfico de drogas como pano de fundo dos eventos, sem conexão com as vítimas ou suas famílias".

O fogo destruiu um apartamento no sétimo e último andar de um prédio em um bairro popular no oeste da cidade, conhecido por atividades relacionadas ao narcotráfico. Quatro crianças com idades entre 5, 7, 10 e 17 anos, além de duas mulheres de 22 e 46 anos, morreram no apartamento, de acordo com o prefeito do departamento de Alpes Marítimos, Hugues Moutouh.

Além disso, um homem de 45 anos faleceu devido aos ferimentos após se jogar pela janela na tentativa de escapar das chamas.

"O que aconteceu aqui é absolutamente terrível, abominável", declarou o primeiro-ministro Gabriel Attal, que visitou o local junto com o ministro do Interior, Gérald Darmanin, afirmando que "a investigação está avançando" e que "três pessoas estão sendo procuradas".

Os bombeiros receberam um chamado às 02h28 (00h28 GMT) e conseguiram resgatar várias pessoas no apartamento.

As investigações "sustentam completamente a pista intencional", afirmou a promotoria em um comunicado na quinta-feira.

O promotor de Nice, Damien Martinelli, explicou que os investigadores estão considerando "um conflito relacionado ao tráfico de drogas como pano de fundo dos eventos, sem conexão com as vítimas ou suas famílias".

Ele acrescentou que câmeras de segurança mostram "três homens jovens, com os rostos descobertos", arrombando a porta de entrada do prédio e fugindo rapidamente do local pouco antes do início do incêndio.

O prédio onde ocorreu o incêndio foi construído em 1977 e passou por um programa de renovação nos anos 2000.

O presidente Emmanuel Macron agradeceu às equipes de socorro e expressou solidariedade às vítimas.

