EUROPA Incêndio destrói 5 mil hectares de vegetação na Ilha da Madeira, em Portugal; veja vídeos De acordo com as autoridades locais, equipes de combate controlaram duas das três frentes de fogo que seguiam ativas neste domingo, quando 150 pessoas precisaram ser retiradas de suas residências

Um incêndio florestal, que começou na última quarta-feira, já destruiu mais de 5 mil hectares de vegetação na Ilha da Madeira, em Portugal.



As chamas começaram no município de Ribeira Brava e se propagaram aos povoados vizinhos de Câmara de Lobos e Ponta do Sol, localizados na costa sul da ilha, a mil quilômetros ao sudoeste de Lisboa.

O fogo avançou por regiões íngremes e de difícil acesso, estimuladas pelo vento e calor, ameaçando várias localidades e mobilizando quase 200 bombeiros.

Ilha da Madeira pic.twitter.com/nGKBKlVMax — Bilbia mt engarsada (@BilbiaOfissial) August 18, 2024

De acordo com as autoridades locais, as equipes de combate controlaram duas das três frentes que seguiam ativas neste domingo, quando 150 pessoas precisaram ser retiradas de suas residências por precaução. No entanto, nesta segunda-feira, muitos desses moradores puderam voltar às suas casas.



"Até agora, não há nenhuma vítima, nenhuma casa consumida pelo fogo e nenhuma infraestrutura essencial destruída", informou o presidente regional, Miguel Alburquerque, em coletiva de imprensa.

SEGUE INCONTROLÁVEL O INCÊNDIO NA ILHA DA MADEIRA.

Continua ATIVO o incêndio que começou na Quarta-feira (14) de manhã na Serra da Água na Ilha da Madeira. O incêndio lavra numa zona de difícil acesso e o vento dificulta o combate.



O mesmo continua com 3 frentes activas.… pic.twitter.com/WFHm3LoVIP — Brasil Conservador (ZV)®️100%SDV (@MachadoDarlon) August 18, 2024

Focos de incêndio seguem ativos no município de Ponta do Sol, mas não representam nenhum risco para as casas, segundo a prefeita Celia Pessegueiro.

