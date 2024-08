Um morto e seis desaparecidos após naufrágio de superiate de luxo atingido por tornado na Itália

A- A+

Seis pessoas estão desaparecidas depois que um superiate inglês foi atingido por um tornado em Palermo, na Itália. O corpo de um homem foi encontrado ao lado da embarcação, que tinha 22 pessoas a bordo.



Segundo as autoridades italianas, mergulhadores dos bombeiros chegaram a 57 metros de profundidade e, pelas janelas da embarcação, viram cadáveres.

#Palermo, naufragio imbarcazione davanti alla costa di Porticello, 15 persone salvate, 7 segnalate come disperse: dall’alba #sommozzatori dei #vigilidelfuoco impegnati nelle ricerche. Relitto individuato a 50 metri di profondità, in arrivo sommozzatori speleo [#19agosto 10:00] pic.twitter.com/IJGP2aRRWB — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 19, 2024

Outro veleiro foi a primeira embarcação a chegar no local do naufrágio. A tripulação do barco com bandeira holandesa estava perto do que afundou e ajudou a resgatar os 15 sobreviventes, incluindo um bebê de um ano.





A embarcação foi identificada Perini Navi Bayesian. O iate contava com uma tripulação de 10 pessoas além dos passageiros, que tinham nacionalidades britânica, americana e canadense, disse a guarda costeira italiana.

Os sobreviventes foram levados à costa em Porticello, onde oito foram hospitalizados. Sete pessoas estavam inicialmente reportadas como desaparecidas, incluindo o cozinheiro do navio, quatro britânicos, dois americanos e um canadense.

Um helicóptero e barcos de resgate da guarda costeira, bombeiros e serviço de proteção civil estavam no local buscando os desaparecidos e localizaram o naufrágio a uma profundidade de 50 metros.

O Bayesian pode acomodar até 12 hóspedes em uma configuração de seis camarotes. Com 1.500 metros quadrados de vela, ele pode atingir velocidades de 15,5 nós.

