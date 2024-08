Parou a rua: Madonna causa furor na Itália durante jantar de aniversário com namorado e amigos

Madonna só queria jantar para brindar seu aniversário de 66 anos, mas acabou causando um grande furor numa rua em Portofino, na Itália.



A cantora foi a um restaurante local com o jogador de futebol jamaicano Akeem Morris, apontado como seu namorado, e com a dupla de estilistas Domenico Dolce e Stefano Gabbana, da grife Dolce & Gabanna.

Madonna flew to Italy to celebrate her 66th birthday, staying at Villa Olivetta with her friends Dolce & Gabbana. In the meantime, she is strolling the streets of Portofino in the company of her team and boyfriend, former Jamaican footballer Akeem Morris. #Madonna pic.twitter.com/KlX2FFNJ44