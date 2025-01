A- A+

CHAMAS Incêndio volta a atingir região de Los Angeles e já destrói 1.400 hectares em duas horas O incêndio está sendo alimentado pelos ventos fortes e secos de Santa Ana, comuns na Califórnia nesta época do ano

Um novo incêndio florestal irrompeu ao norte de Los Angeles nesta quarta-feira, gerando novas ordens de evacuação na Costa Oeste dos Estados Unidos, que já vem sendo assolada por chamas intensas há duas semanas.

No momento, o fogo avançava próximo às colinas perto do Lago Castaic, espalhando-se rapidamente a ponto de já ter carbonizado cerca de 1.400 hectares em menos de duas horas.

O incêndio está sendo alimentado pelos ventos fortes e secos de Santa Ana, comuns na Califórnia nesta época do ano, e que ganharam força na região esta semana, espalhando nuvens de fumaça e brasas. As autoridades emitiram ordens de evacuação ao redor do lago, que fica quase 60km ao norte de Los Angeles e perto da cidade de Santa Clarita.

"Estou rezando para que nossa casa não pegue fogo", disse um morador à rede de TV KTLA enquanto colocava suas coisas no carro.

Imagens exibidas na televisão local mostraram a polícia patrulhando o bairro pedindo que as pessoas evacuassem.

O sul da Califórnia está passando por uma temporada difícil com incêndios florestais violentos que devastaram comunidades inteiras ao redor da capital do entretenimento, ceifando pelo menos 28 vidas.

Veja também