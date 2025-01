Índia anuncia que 2024 foi seu ano mais quente desde 1901

A- A+

O departamento meteorológico da Índia indicou, nesta quarta-feira (1º), que 2024 foi seu ano mais quente desde 1901, com temperaturas sufocantes no país mais populoso do mundo, seguindo um padrão global de condições meteorológicas extremas, impulsionadas pela mudança climática.

"O ano de 2024 foi o ano mais quente já registrado desde 1901", disse Mrutyunjay Mohapatra, diretor-geral do Departamento Meteorológico da Índia, aos repórteres.

"A temperatura média anual do ar na superfície da Índia em 2024 foi 0,65 grau Celsius acima da média de longo prazo para o período 1991-2020".

Em dezembro, a ONU disse que 2024 seria o ano mais quente já registrado, coroando uma década de calor sem precedentes.

A mudança climática deixou a sua marca com uma série de fenômenos meteorológicos extremos e um calor recorde a nível mundial em 2024, alimentando catástrofes naturais que causaram perdas de vidas e danos milionários.

A Índia sofreu a mais longa onda de calor da história no ano passado, com temperaturas superiores a 45°C.

Uma onda de calor em maio em Nova Délhi fez com que as temperaturas voltassem ao recorde de 2022: 49,2°C.

A Índia é o terceiro maior emissor mundial de gases de efeito estufa, mas comprometeu-se a alcançar uma economia com zero emissões líquidas até 2070, duas décadas mais tarde do que uma parte dos países industrializados ocidentais.

Por enquanto, a Índia depende esmagadoramente do carvão para geração de energia.

O aquecimento global, impulsionado em grande parte pelo consumo de combustíveis fósseis, provoca não só o aumento das temperaturas, mas também um efeito dominó causado pelo calor adicional na atmosfera e nos mares.

O ar mais quente pode reter mais vapor d'água e oceanos mais quentes significam maior evaporação, resultando em chuvas e tempestades mais intensas.

Os impactos são de grande alcance, mortais e cada vez mais custosos, danificando propriedades e destruindo colheitas.

