ÁSIA Cinco pessoas morrem durante evento de show aéreo na Índia, devido ao calor extremo Centenas de milhares de pessoas se reuniram ao longo de uma praia para assistir ao show de aviação em Chennai, no estado de Tamil Nadu, com temperaturas que atingiram 35°C

Cinco pessoas morreram devido ao forte calor durante uma apresentação aérea muito concorrida no sul da Índia, neste domingo, comunicaram na segunda-feira os meios de comunicação nacionais, com base em declarações de autoridades e testemunhas.

Centenas de milhares de pessoas se reuniram ao longo de uma praia para assistir ao show de aviação em Chennai, no estado de Tamil Nadu, com temperaturas que atingiram 35°C.

A agência de notícias Trust of India informou, citando funcionários do governo, que cinco espectadores morreram de insolação e exaustão na segunda-feira.

Essa informação também foi divulgada pelo jornal Indian Express, que citou um oficial de polícia como fonte. Uma testemunha declarou ao mesmo jornal que o ambiente era "sufocante", que as estradas estavam congestionadas e os trens lotados.

O canal de televisão NDTV informou que a Força Aérea Indiana havia promovido "intensamente" o evento para estabelecer um recorde no Livro Limca dos Recordes, que registra recordes mundiais indianos.

No entanto, o ministro da Saúde e Bem-Estar Familiar de Tamil Nadu, Ma Subramanian, afirmou que as autoridades haviam disponibilizado instalações "adequadas", com médicos de plantão e água potável para a multidão.

O calor extremo é um fenômeno comum na Índia durante os meses de verão, mas pesquisadores acreditam que a mudança climática está provocando episódios mais longos, frequentes e intensos.

Em maio, foi registrado um recorde de 52,3°C na capital do país, Nova Délhi.

