Influenza B: novos casos aumentam no Brasil; veja os sintomas e risco

O vírus influenza B, causador da gripe, tem provocado um aumento de novos casos no Brasil desde o início de agosto deste ano. De acordo com o informe sobre síndromes gripais do Ministério da Saúde do último dia 25, ele responde a 12% dos casos e 13% dos óbitos por síndrome respiratória aguda grave (SRAG), também chamada de síndrome gripal, em todo o país.

A pasta destaca que houve uma maior detecção do patógeno em outubro, que cresceu especialmente nas regiões Sudeste e Sul. Além disso, apesar da alta constante apresentada nos últimos dois meses, nos exames feitos em laboratórios privados, a tendência é de queda na circulação do vírus.





A síndrome respiratória aguda grave (SRAG), que pode ser desencadeada pelo vírus, é uma doença que afeta principalmente os pulmões e pode evoluir para insuficiência respiratória.

Os principais sintomas do influenza B

Segundo o Ministério da Saúde, os principais sintomas da influenza B (gripe) são:

Febre,

Dor de garganta,

Tosse,

Dor no corpo, e

Dor de cabeça.

Mas, podem ser acompanhados de:

Calafrios,

Mal-estar,

Dor em qualquer parte da cabeça,

Dor muscular,

Dor nas juntas,

Prostração, e

Secreção nasal excessiva.

