Inmet alerta para chuvas intensas que podem atingir 19 Estados até sábado (18)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para chuvas intensas em grande parte do País. O alerta abrange 19 Estados. Segundo o Inmet, a previsão é de precipitações de até 50 milímetros por dia e ventos de até 60 km/hora até amanhã.

No Norte, o alerta engloba áreas de Rondônia, Tocantins e no nordeste do Pará com risco de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Na região Nordeste, o maior risco de chuvas intensas está sobre a parte norte, que inclui Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Nesses Estados, estão previstas pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Nas demais áreas da região, há possibilidade de chuvas localizadas.

No Centro-Oeste, chuvas com trovoadas isoladas devem alcançar toda a região, especialmente o Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso. Em Mato Grosso do Sul, deve ocorrer pancadas de chuva isoladas.

No Sudeste, as chuvas devem atingir todo o Estado de São Paulo, o sul de Minas Gerais e o Rio de Janeiro, com volumes aproximados de até 60 milímetros em 24 horas.

No Sul do País, além das chuvas intensas, há previsão de uma onda de calor em áreas das Missões e da Campanha, no Rio Grande do Sul, prevê o Inmet. Para o litoral de Santa Catarina, permanece o alerta do Inmet de risco de chuvas acima de 100 milímetros, conforme o Inmet.



