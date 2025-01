A- A+

Literatura Quinto livro da saga "Jogos Vorazes" será lançado no Brasil em março "Amanhecer na Colheita" é ambientado 24 anos antes dos acontecimentos do primeiro volume da série escrita por Suzanne Collins

A contagem regressiva para os fãs da saga "Jogos Vorazes" começou. O aguardado quinto livro da série criada por Suzanne Collins, originalmente intitulado "Sunrise on the Reaping", ganhou tradução oficial no Brasil como "Amanhecer na Colheita" e será lançado simultaneamente em todo o mundo no dia 18 de março. No Brasil, o livro sairá pela Rocco.

Desta vez, a trama nos leva 24 anos antes dos eventos do primeiro livro da série, mergulhando na história de Haymitch Abernathy, mentor de Katniss Everdeen na trilogia original. O pano de fundo é a 50ª edição dos Jogos Vorazes, marcada pelo Massacre Quaternário, em que o número de tributos é dobrado, aumentando ainda mais o horror vivido pelos distritos de Panem.

Suzanne Collins iniciou sua carreira escrevendo roteiros para programas infantis e publicou outros trabalhos de destaque, como a série "The Underland Chronicles". Com "Jogos Vorazes", conquistou o mundo e consolidou a franquia como uma das mais influentes da literatura contemporânea.

Filme sairá em 2026

A sinopse oficial já dá um vislumbre do drama que os leitores podem esperar.

Ao nascer da 50ª colheita anual dos Jogos Vorazes, o medo toma conta dos distritos de Panem. Nesse ano, em comemoração ao Massacre Quaternário, o dobro de tributos será levado de suas casas. No Distrito 12, Haymitch Abernathy está tentando não pensar muito nas suas chances de ser sorteado, mas quando seu nome é chamado, ele é separado de sua família e de sua namorada e enviado para a Capital com outros três tributos do Distrito 12.

Além do livro, o público pode esperar uma adaptação cinematográfica já confirmada. O filme tem estreia prevista para 20 de novembro de 2026 e promete expandir o universo visual da série, que já arrecadou bilhões em bilheteria com os filmes estrelados por Jennifer Lawrence como Katniss Everdeen.

Veja também