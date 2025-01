A- A+

incêndios Piano usado na gravação da trilha sonora de 'O mágico de Oz' é destruído por incêndio em Los Angeles Instrumento pertencia à pianista americana Starr Parodi, vencedora do Grammy

Os incêndios que atingem a Califórnia, especialmente a região de Los Angeles, já causaram 27 mortes e milhares de desabrigados. Muitos moradores tiveram que deixar suas casas para trás e a destruição ainda não está controlada.

Muitas pessoas perderam suas residências com tudo dentro, inclusive objetos de valor sentimental e histórico. E um item específico da história de Hollywood já teve sua destruição confirmada: um antigo piano da MGM usado nas gravações da trilha sonora de "O mágico de Oz" (1939).

O instrumento, um 1928 Steinway B, usado para registrar clássicos como "Over the rainbow", canção imortalizada na voz de Judy Garland, e tocado por lendas como Harold Arlen, George Gershwin e Irving Berlin, era de propriedade da pianista e compositora americana Starr Parodi, vencedora do Grammy, desde 1993.

Em texto publicado na Hollywood Reporter, Parodi lembra que precisou deixar sua residência, na costa de Malibu, na terça-feira (7), ao lado do marido, da filha e do cachorro.

Como já tinha recebido ordens semelhantes no passado, ela não estava preparada para perder sua casa, onde mantinha seu estúdio de gravação e guardava o piano.

"Tive a sorte de poder voltar a Palisades. Eu tinha que chegar lá e ver o que tinha acontecido. Cheguei lá e meus piores medos foram confirmados. Tudo tinha sumido. Tudo. Na quinta-feira de manhã, acordei e não conseguia parar de chorar. Estou ouvindo de tantas pessoas que estão com o coração partido porque sabiam o quanto o Steinway significava para mim. Não acredito que aquele piano se foi. Éramos uma equipe", disse a artista.

"Eu fui cuidadora de um pedaço da história de "O mágico de Oz", que é toda sobre superar obstáculos. E com as perdas incríveis que minha família e eu vivenciamos recentemente, aquele filme e o piano nos lembram que superaremos nossos obstáculos atuais", concluiu.

Veja também