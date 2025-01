A- A+

FAMOSOS Casal de vencedores de ''Ilhados com a sogra'', na Netflix, anuncia separação Divorciados desde novembro de 2024, campeões do programa apresentado por Fernanda Souza alteram divisão do prêmio:

O casal de vencedores da segunda temporada de "Ilhados com a sogra" — reality show que figura entre as produções mais assistidas da Netflix neste mês — anunciou, na noite da última quinta-feira (16), que não está mais junto. Sim, Camila Kashiura e Miguel se separaram em novembro de 2024, época em que as gravações do programa já haviam sido encerradas.



Devido à repercussão da atração, os dois mantiveram a informação oculta do grande público até que se sentissem mais tranquilos para se manifestar. A informação, porém, acabou vazando nas redes sociais. E, diante da pressão de internautas, ambos decidiram esclarecer o assunto.

Em vídeo publicado por meio do Instagram, Camila Kashiura surgiu chorando para discorrer sobre o tema. Ela se defendeu das críticas de pessoas que a acusam por sustentar um relacionamento supostamente falso para ganhar seguidores nas redes sociais.



"Não foi marketing, e eu nunca vou fazer de um relacionamento um marketing aqui na internet. Tudo o que aconteceu foi para me preservar, foi para tentar curar coisas que estão muito machucadas", afirmou. "Quando participei do programa, minha intenção nunca foi a fama. Nunca quis virar famosa ou influencer", ela reforçou.

Camila revelou que o programa foi gravado há pouco mais de um ano, e que, naquele período, ela e Miguel já vinham enfrentando problemas no relacionamento. "Nada do que vocês já viram sobre a gente foi mentira, foi tudo muito verdadeiro e sincero. Teve e tem muito amor, carinho, respeito, mas a vida é difícil... Casamentos são difíceis. Eu e o Miguel não estamos mais juntos", ela acrescentou.



A questão maior, que culminou no divórcio, foi a falta de diálogo. "A gente foi morar junto no primeiro dia que a gente se conheceu. Então, a gente não teve aquela fase de namoro, de se conhecer. A gente não teve essa fase de processar as diferenças. E aí a gente foi lidando com tudo ao mesmo tempo, com paixão, com amor, vontade de estar juntos, com briga, com personalidade diferente, com diferenças", relatou Camilla.

Mas... E o prêmio?

Após vencerem o programa, Celina — mãe de Camila e ex-sogra de Miguel — foi a responsável por ler a destinação do valor do prêmio de R$ 500 mil. Na ocasião, o trio decidiu utilizar R$ 300 mil para pagar a faculdade de medicina de Camila. O restante foi separado para que ela fizesse uma inseminação artificial e engravidasse. A apresentadora Fernanda Souza, aliás, se emocionou, e muito, com a decisão durante a gravação do programa.

Hoje, porém, essa divisão foi refeita. Camila assegura que os três decidiram dividir igualmente o valor total do prêmio. Ela garante que repassará a quantia para Miguel, que confirma o fato. "A divisão do prêmio será justa, e estamos todos de acordo com isso. Peço que respeitem nosso espaço e privacidade", afirmou ele, por meio do Instagram.



"Seguiremos nossos caminhos separados. A vida aconteceu e nos atravessou. Existe muito amor, carinho e respeito. Não houve nenhum 'erro' de nenhuma das partes", acrescentou o rapaz.

