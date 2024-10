A- A+

CHUVAS NO SERTÃO Inmet emite alerta de chuvas para o Sertão de Pernambuco; aviso vale até sábado (19) Segundo o instituto, as chuvas podem ter entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm em um dia

Cidades do Sertão de Pernambuco podem ter chuvas intensas entre esta sexta-feira (18) e a manhã do sábado (19). O alerta é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o instituto, as chuvas podem ter entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm em um dia.



Ventos intensos também podem atingir as cidades, com velocidades de 40 a 60 km/h.

#Atenção: Previsão de chuvas intensas, até amanhã (19), em áreas da BA, PE, PB, CE e PI. O volume total de chuva pode chegar a 50 milímetros (mm) em 24h, com ventos de até 60 km/h

Confira o aviso amarelo (perigo potencial) https://t.co/4lYtjxBR4O#chuva #vento #previsão pic.twitter.com/u2mAaUMaNU — INMET (@inmet_) October 18, 2024

O alerta do Inmet vale para as seguintes cidades pernambucanas:

- Belém do São Francisco;

- Betânia;

- Bodocó;

- Cabrobó;

- Calumbi;

- Carnaubeira da Penha;

- Cedro;

- Exu;

- Floresta;

- Granito;

- Ipubi;

- Itacuruba;

- Jatobá;

- Mirandiba;

- Moreilândia;

- Orocó;

- Ouricuri;

- Parnamirim;

- Petrolândia;

- Salgueiro;

- Santa Cruz da Baixa Verde;

- Santa Maria da Boa Vista;

- São José do Belmonte;

- Serra Talhada;

- Serrita;

- Tacaratu;

- Terra Nova;

- Triunfo;

- Verdejante.

O aviso é de nível amarelo, de "perigo potencial" — o mais baixo da escala do Inmet.

Regiões do norte da Bahia, do sul do Ceará, do extremo oeste da Paraíba e do norte do Piauí também deve ser atingidas pelas chuvas.

