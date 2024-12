Inscrições abertas para o maior festival estudantil da América Latina, a Bienal da UNE

A- A+

A 14ª edição do maior festival estudantil da América Latina, a Bienal da UNE já tem data e local para acontecer. O evento vai ocorrer de 29 de janeiro a 2 de fevereiro de 2025, em diversos espaços do Campus Recife da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na Zona Oeste do Recife.

Estudantes de todo o Brasil interessados em enviar trabalhos para a mostra artística (nas áreas de artes do corpo, artes visuais, audiovisual, fotografia, literatura e música) e também para a mostra científica têm até o dia 25 deste mês (dezembro de 2024) para inscrever as obras. As inscrições devem ser feitas no site da bienal.

Os estudantes selecionados para as mostras ficarão isentos da taxa de inscrição. Para os interessados em participar, as inscrições ficam abertas até o dia do evento. Outras informações podem ser encontradas no edital da Mostra Artística Cultural e da Mostra Estudantil de Ciência.

Sobre a Bienal da UNE

A Bienal da UNE é um festival de cultura, arte, ciência e tecnologia que mapeia, conecta e apresenta o que de mais interessante tem sido produzido dentro e fora das universidades brasileiras. É considerado o maior encontro estudantil da América Latina, reunindo cerca de 15 mil estudantes por edição. É realizado em conjunto com a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES ) e a Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG).

A programação da Bienal reúne debates, seminários, oficinas, mostras de trabalhos, shows, visitas às comunidades locais e diversas outras atividades culturais. A primeira Bienal da UNE foi realizada em 1999, em Salvador (BA). Em 2013, a 8ª edição foi realizada em Olinda e Recife (PE).

O evento já passou também por Fortaleza (CE), Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro, entre outras cidades, contando com a presença de figuras ilustres, como Leci Brandão, Alceu Valença, Nação Zumbi, Tom Zé, J. Borges, Aleida Guevara, Gilberto Gil, Ariano Suassuna, Racionais MC’s, Criolo, Emicida e Pitty, entre outras personalidades da cultura brasileira e latino-americana.

