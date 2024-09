A- A+

A Meta anunciou nesta terça-feira (17) que irá aplicar uma série de restrições a contas no Instagram de usuários menores de 16 anos. Os perfis vão passar a ser privados por padrão, terão configurações limitadas para a troca de mensagens e vão poder ter mais controles impostos pelos pais, como limite de horário para uso da plataforma.

Os recursos da chamada 'Conta Adolescente' começarão a ser aplicados no Brasil em janeiro do próximo ano. Nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Austrália, as mudanças serão impostas nos próximos 60 dias e, na União Europeia, até o final de 2024.





Em um comunicado global, a empresa alegou que vai adotar medidas para evitar que adolescentes mintam sobre suas idades ao criarem contas. Um sistema também irá identificar "proativamente" os perfis de menores de 16 anos, afirma a Meta. As restrições serão ativadas automaticamente nas contas detectadas.

"Entendemos as preocupações dos pais e, por isso, estamos repensando os nossos aplicativos para os jovens com a nova Conta de Adolescente", afirma a empresa.

As medidas de segurança vêm após uma onda crescente de pressão contra a companhia de Mark Zuckerberg devido aos impactos negativos das redes sociais em adolescentes.

No fim do ano passado, dezenas de estados americanos entraram com uma ação conjunta que acusa a big tech de promover práticas prejudiciais à saúde mental dos jovens. Entre as alegações, está a de que a empresa prioriza o lucro em detrimento do bem-estar dos usuários, especialmente adolescentes.

A companhia informou que as limitações serão impostas a partir de 2025 também às demais redes sociais do grupo, que é dono do WhatsApp, Facebook e Threads.

Conta adolescente: veja o que muda

As limitações impostas pela Meta vão abranger desde o conteúdo exposto aos adolescentes no Instagram até as possibilidades de troca de mensagens dos usuários mais jovens. As restrições poderão ser flexibilizadas somente com autorização dos pais.

Para alterar configurações, adolescentes terão que cadastrar pais ou responsáveis (Foto: Reprodução/Instagram)

Para obter a permissão de liberação de regras, os adolescentes terão que ativar a supervisão dos pais no Instagram. Com isso, eles terão que aprovar ou negar todas as solicitações dos filhos.

Ao todo, o "modo adolescente" vai incluir seis medidas aplicadas de forma automática:

As contas serão privadas por padrão: os adolescentes vão precisar aprovar novos seguidores, e pessoas que não os seguem não podem ver ou interagir com conteúdo deles

os adolescentes vão precisar aprovar novos seguidores, e pessoas que não os seguem não podem ver ou interagir com conteúdo deles Restrições de mensagens : só poderão receber mensagens de quem seguem ou com quem já estão conectados

: só poderão receber mensagens de quem seguem ou com quem já estão conectados Controle de conteúdo sensível: haverá xposição limitada a conteúdo delicado nas abas Explorar e Reels.

haverá xposição limitada a conteúdo delicado nas abas Explorar e Reels. Interações limitadas: Somente pessoas seguidas podem marcar ou mencionar os adolescentes. O recurso anti-bullying ocultará palavras ofensivas

Somente pessoas seguidas podem marcar ou mencionar os adolescentes. O recurso anti-bullying ocultará palavras ofensivas Lembretes de tempo: Notificações para sair do aplicativo serão enviadas após 60 minutos de uso diário.

Notificações para sair do aplicativo serão enviadas após 60 minutos de uso diário. Modo noturno: Silenciamento de notificações entre 22h e 7h, com respostas automáticas nas DMs.

Controle parental será ampliado

A empresa também vai possibilitar que os pais incluam restrições adicionais ao uso das redes sociais pelos filhos. Para isso, as restrições terão que ser adicionadas a partir dos recursos de supervisão no Instagram. Também será possível ativer o monitoramento para maiores de 16 anos, o que terá que ser feito no recurso de supervisão parental.

Pais vão poder ver com quem os filhos conversam (Foto: Reprodução/Instagram)

Com o controle, os pais vão poder acessar informações adicionais sobre as interações dos seus filhos no Instagram, incluindo quais perfis trocam mensagens com os adolescentes. O conteúdo das conversas não poderá ser acessado.

O controle parental vai permitir também a definição de limites diários de uso do aplicativo, com bloqueio do acesso ao Instagram quando o tempo máximo for atingido. Outra funcionalidade vai permitir que os pais impeçam o uso do Instagram em horários específicos, como durante a noite.

Veja também

PERU Acidente de ônibus deixa 30 turistas feridos em Machu Picchu