Instituto Aliança oferece cursos de formação profissional gratuitos para jovens de baixa renda em PE

O Instituto Aliança está oferecendo dois cursos de formação profissional gratuitos para jovens de baixa renda em Pernambuco.

A iniciativa busca criar novas oportunidades de formação e emprego para jovens do Estado, além do desenvolvimento de competências socioemocionais, tecnológicas, comunicação e atitudes empreendedoras.

Com inscrições até esta sexta (28), o ComDomínio Digital 4.0 (CDD4.) é um dos cursos que estão sendo oferecidos pela associação.

A formação, que tem foco na área de tecnologia, tem duração de cinco meses e será integralmente presencial.

Para se inscrever no curso é necessário ter entre18 e 29 anos, morar na Região Metropolitana do Recife, ter concluído o ensino médio, ser egresso da rede pública e ter renda de até três salários mínimos na família.

As inscrições podem ser realizadas por meio de formulário online, disponível no site do Instituto Aliança, ou no Instagram do @cdd4.0.

Os jovens aprovados iniciarão o semestre em agosto. Os alunos recebem, por aula, lanche e ajuda de custo para passagem de ônibus.

As aulas são realizadas na Softex, na rua da Guia, no Bairro do Recife, e no Instituto O Portal, na rua José da Silva Lucena, no bairro da Imbiribeira.

Os alunos certificados, no final do curso, terão acompanhamento da equipe do Instituto Aliança para inserção profissional por quatro meses. De acordo com a associação, o índice de jovens inseridos no mercado de trabalho, após a certificação, supera os 75%.

O outro curso ofertado pelo instituto é o Rotas e Travessias, que tem ênfase em empreendedorismo.

A formação é voltada para jovens de 17 a 24 anos cursando o 3º ano ou com ensino médio concluído em escola pública e residentes em Cabo de Santo Agostinho.

O curso tem formato online com atividades realizadas em plataforma de videoconferência. Cada jovem receberá um tablet com acesso à internet para auxiliar no acompanhamento das aulas. Ao final da formação, os aparelhos serão devolvidos.

As inscrições estão abertas no site da instituição, e as aulas têm início em agosto.



Rotas e Travessias é um programa desenvolvido em parceria com a Fundação Forge da Argentina, grupo Zurich e grupo Suzano. Além de Pernambuco, o programa é oferecido nos estados da Bahia e São Paulo, e a primeira turma de mais de 100 jovens matriculados iniciou as atividades em abril.

Serviço:

ComDomínio Digital

Curso presencial e gratuito

Jovens de 18 a 29 anos

Residentes em Recife e região metropolitana

Inscrição: https://institutoalianca.org.br/inscricoes-abertas/

Período de inscrições: até 28 de junho

Informações no Instagram: @cdd4.0 ou @institutoalianca

Rotas e Travessias

Curso online e gratuito

Jovens de 17 a 24 anos

Residentes em Cabo de Santo Agostinho (PE)

Inscrição:https://institutoalianca.org.br/landing-page-rotas/

Período de inscrições: até 05 de agosto

