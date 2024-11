Integrantes do futuro Gabinete de Trump são alvos de ameaças de bombas e trotes, confirma FBI

Vários integrantes do futuro governo de Donald Trump estão recebendo ameaças, informou nesta quarta-feira uma porta-voz do presidente eleito dos Estados Unidos.

As ações foram confirmadas pelo FBI em comunicado, que disse estar “ciente de inúmeras ameaças de bomba e incidentes de swatting [trotes] direcionados aos nomeados e indicados da nova administração” e está trabalhando com outras agências da lei para responder.

"Na noite passada e nesta manhã, vários dos indicados para o gabinete do presidente Trump (...) foram alvo de ameaças violentas e antiamericanas contra suas vidas e as de seus familiares", disse em um comunicado a porta-voz da equipe de transição, Karoline Leavitt, sem especificar quem. Segundo Leavitt, esses incidentes vão desde ameaças de bomba até "swatting", prática que consiste em enviar a polícia para a casa de alguém com uma falsa ameaça.