Intoxicação Intoxicação provoca dor de barriga e vômito em 60 empregados do TikTok em Cingapura Funcionários do escritório da ByteDance, empresa-mãe da plataforma, sentiram dor abdominal e vômitos e 57 tiveram de ser hospitalizados

Um surto de intoxicação alimentar em massa no escritório da ByteDance, empresa-mãe do TikTok , em Cingapura levou à hospitalização de quase 60 pessoas, de acordo com a mídia local.

Dezessete ambulâncias foram enviadas ao escritório localizado em One Raffles Quay na terça-feira, depois que os trabalhadores relataram sintomas de dor abdominal e vômitos, segundo um relatório do jornal cingapuriano The Straits Times.

Dos 60 conhecidos que ficaram doentes, 57 foram hospitalizados. O Corpo de Defesa Civil de Cingapura informou ao jornal que as pessoas consumiram alimentos provenientes da mesma fonte.

A empresa está trabalhando com as autoridades para investigar a situação, disse um porta-voz da ByteDance.

“Levamos a saúde e a segurança de nossos funcionários muito a sério e tomamos medidas imediatas para apoiar todos os funcionários afetados, incluindo a colaboração com os serviços de emergência para fornecer cuidados”, afirmou a empresa em um comunicado.

